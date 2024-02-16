Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов вважає, шо хід війни з РФ можуть змінити не якісь диво-технології

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 14:13
Буданов вважає, шо хід війни з РФ можуть змінити не якісь диво-технології
Кирило Буданов. фото Дмитра Ларіна, УП

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не вважає, що хід війни з Росією можуть змінити якісь новітні технології. За його словами, у тривалій війні перемагає країна з найсильнішою економікою та логістикою.

Джерело: Буданов в інтерв'ю французькому виданню Liberation

Деталі: Журналісти поцікавилися, чи поділяє очільник ГУР думку, що лише "технологічний прорив" може докорінно змінити ситуацію на фронті.

Реклама:

Пряма мова Буданова: Я не поділяю такої думки. Наша війна не є унікальною. Це просто конфлікт високої інтенсивності, в якому використовується весь спектр наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше, від підводних човнів до стратегічної авіації, використовується вже давно.

Саме тому, на жаль, жодні диво-технології не допоможуть жодній зі сторін. Всі спроби деяких країн знайти диво-зброю провалилися. Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає країна з найсильнішою економікою та логістикою".

Теми: БудановвійнаГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Буданов
Буданов: Ситуація на фронті погана, але не критична
Буданов: Донбас буде важче повернути, ніж Крим
ГУР знає, хто стоїть за отруєнням дружини Буданова, і натякає на контрдії в РФ
Останні новини
10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: