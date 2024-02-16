Буданов вважає, шо хід війни з РФ можуть змінити не якісь диво-технології

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не вважає, що хід війни з Росією можуть змінити якісь новітні технології. За його словами, у тривалій війні перемагає країна з найсильнішою економікою та логістикою.

Джерело: Буданов в інтерв'ю французькому виданню Liberation

Деталі: Журналісти поцікавилися, чи поділяє очільник ГУР думку, що лише "технологічний прорив" може докорінно змінити ситуацію на фронті.

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Пряма мова Буданова: Я не поділяю такої думки. Наша війна не є унікальною. Це просто конфлікт високої інтенсивності, в якому використовується весь спектр наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше, від підводних човнів до стратегічної авіації, використовується вже давно.

Саме тому, на жаль, жодні диво-технології не допоможуть жодній зі сторін. Всі спроби деяких країн знайти диво-зброю провалилися. Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає країна з найсильнішою економікою та логістикою".