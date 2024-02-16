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Буданов считает, что ход войны с РФ могут изменить не какие-то чудо-технологии

Валентина РоманенкоПятница, 16 февраля 2024, 14:13
Буданов считает, что ход войны с РФ могут изменить не какие-то чудо-технологии
Кирилл Буданов. фото Дмитрия Ларина, УП

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не считает, что ход войны с Россией могут изменить какие-то новейшие технологии. По его словам, в длительной войне побеждает страна с самой сильной экономикой и логистикой.

Источник: Буданов в интервью французскому изданию Liberation

Детали: Журналисты поинтересовались, разделяет ли глава ГУР мнение, что только "технологический прорыв" может в корне изменить ситуацию на фронте.

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Прямая речь Буданова: Я не разделяю такого мнения. Наша война не является уникальной. Это просто конфликт высокой интенсивности, в котором используется весь спектр имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное, от подводных лодок до стратегической авиации, используется уже давно.

Именно поэтому, к сожалению, никакие чудо-технологии не помогут ни одной из сторон. Все попытки некоторых стран найти чудо-оружие провалились. Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает страна с самой сильной экономикой и логистикой".

Темы: БудановвойнаГУР
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