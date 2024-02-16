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Безпекова співпраця між Україною та Німеччиною: в ОП розкрили зміст

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 15:02
Безпекова співпраця між Україною та Німеччиною: в ОП розкрили зміст
Володимир Зеленський, Олаф Шольц, фото: ОП

В Офісі президента України опублікували пункти двосторонньої угоди з Німеччиною про безпекову співпрацю, яка діятиме протягом 10 років з дати підписання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заступника керівника ОП Ігоря Жовкву в Facebook

Пряма мова: "Безпрецедентна угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною підписана лідерами держав у Берліні. Це вже друга угода, після угоди з Великою Британією, яку ми підписуємо на виконання Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року", – зазначив він.

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Деталі: За словами Жовкви, укладенню угоди передували чотири раунди інтенсивних переговорів, у тому числі в Берліні.

Як наслідок:

  • був зафіксований рекордний рівень підтримки Німеччини на 2024 рік – 7,1 мільярда євро фінансової і військової допомоги;
  • Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ, зокрема у контексті наших прагнень до членства в ЄС і НАТО. Угода жодним чином не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в НАТО;
  • закріплені основні напрямки довгострокової військової підтримки Німеччини. Передбачена спільна робота над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати агресію в майбутньому, шляхом продовження надання допомоги Німеччини у сфері безпеки та сучасного військового обладнання;
  • невійськовий блок співпраці включає не лише поглиблення економічного співробітництва і фінансово-технічну підтримку, але й підтримку стійкості енергетичної та іншої критичної інфраструктури, посилення співпраці у сферах інформаційної безпеки та боротьби з організованою злочинністю;
  • особливу увагу приділено співпраці у сфері оборонної промисловості та підтримці високотехнологічного розвитку ВПК України, в тому числі за рахунок німецьких інвестицій;
    закріпили механізм екстреного реагування впродовж 24 годин та надання Україні додаткової невідкладної допомоги у випадку майбутньої агресії;
  • угода передбачає поглиблення співпраці у питаннях компенсації збитків, спричинених російською агресією, та притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України шляхом створення відповідного трибуналу.

Угода діє протягом 10 років з дати підписання і Німеччина продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку її дії.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України. 
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.
  • Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині. 

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