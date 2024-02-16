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Сотрудничество по безопасности между Украиной и Германией: в ОП раскрыли содержание

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 15:02
Сотрудничество по безопасности между Украиной и Германией: в ОП раскрыли содержание
Владимир Зеленский, Олаф Шольц, фото: ОП

В Офисе президента Украины опубликовали пункты двустороннего соглашения с Германией о сотрудничестве в сфере безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет с даты подписания.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заместителя руководителя ОП Игоря Жовкву в Facebook

Прямая речь: "Беспрецедентное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией подписано лидерами государств в Берлине. Это уже второе соглашение, после соглашения с Великобританией, которое мы подписываем во исполнение Совместной декларации G7 от 12 июля 2023 года", - отметил он.

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Детали: По словам Жовквы, заключению соглашения предшествовали четыре раунда интенсивных переговоров, в том числе в Берлине.

Как следствие:

  • был зафиксирован рекордный уровень поддержки Германии на 2024 год – 7,1 миллиарда евро финансовой и военной помощи;
  • Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ, в частности в контексте наших стремлений к членству в ЕС и НАТО. Соглашение никоим образом не препятствует пути Украины к будущему членству в НАТО;
  • закреплены основные направления долгосрочной военной поддержки Германии. Предусмотрена совместная работа над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать агрессию в будущем, путем продолжения предоставления помощи Германии в сфере безопасности и современного военного оборудования;
  • невоенный блок сотрудничества включает не только углубление экономического сотрудничества и финансово-техническую поддержку, но и поддержку устойчивости энергетической и другой критической инфраструктуры, усиление сотрудничества в сферах информационной безопасности и борьбы с организованной преступностью;
  • особое внимание уделено сотрудничеству в сфере оборонной промышленности и поддержке высокотехнологичного развития ВПК Украины, в том числе за счет немецких инвестиций;
  • закрепили механизм экстренного реагирования в течение 24 часов и предоставления Украине дополнительной неотложной помощи в случае будущей агрессии;
  • соглашение предусматривает углубление сотрудничества в вопросах компенсации убытков, вызванных российской агрессией, и привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины путем создания соответствующего трибунала.
  • Соглашение действует в течение 10 лет с даты подписания, и Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока его действия.

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