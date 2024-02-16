Віцепрезидентка США заявила, що в смерті Навального винна Росія

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс заявила, що уже можна зробити перший висновок стосовно смерті російського опозиціонера Олексія Навального - за це відповідальна Росія.

Джерело: Гарріс на початку свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Гарріс наголосила, що станом на зараз США не мають незалежної інформації щодо загибелі Навального, але все ж висловила співчуття його рідним.

Реклама:

"Мої молитви з його рідними і дружиною Юлією, яка зараз з нами", – заявила вона. Перед тим очільник конференції Крістоф Гойсген повідомив, що Юлія Навальна перебуває у Мюнхені і мала виступити на конференції.

Гарріс висловила переконання у тому, що за будь-яких обставин відповідальність за смерть Навального лежить на владі РФ.

"Що б вони не розповідали, я скажу чітко: Росія відповідальна за це", – заявила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз також звинуватив російський режим у смерті Навального.

За словами канцлера Німеччини Шольца, смерть Навального свідчить що Росія – давно не демократія.

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.