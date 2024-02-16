Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Віцепрезидентка США заявила, що в смерті Навального винна Росія

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 16:37
Віцепрезидентка США заявила, що в смерті Навального винна Росія
Камала Гарріс. Фото: Getty Images

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс заявила, що уже можна зробити перший висновок стосовно смерті російського опозиціонера Олексія Навального - за це відповідальна Росія.

Джерело: Гарріс на початку свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Гарріс наголосила, що станом на зараз США не мають незалежної інформації щодо загибелі Навального, але все ж висловила співчуття його рідним.  

Реклама:

"Мої молитви з його рідними і дружиною Юлією, яка зараз з нами", – заявила вона. Перед тим очільник конференції Крістоф Гойсген повідомив, що Юлія Навальна перебуває у Мюнхені і мала виступити на конференції.

Гарріс висловила переконання у тому, що за будь-яких обставин відповідальність за смерть Навального лежить на владі РФ.

"Що б вони не розповідали, я скажу чітко: Росія відповідальна за це", – заявила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз також звинуватив російський режим у смерті Навального.

За словами канцлера Німеччини Шольца, смерть Навального свідчить що Росія – давно не демократія.

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Теми: НавальнийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Навальний
В ЄС відреагували на повідомлення про смерть Навального: Нагадування, що таке Путін та його режим
Зеленський: Навальний був убитий Путіним
У Кремлі відреагували на повідомлення про смерть Навального
Останні новини
10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: