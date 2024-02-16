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Вице-президент США заявила, что в смерти Навального виновата Россия

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 16:37
Вице-президент США заявила, что в смерти Навального виновата Россия
Камала Харрис. Фото: Getty Images

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что уже можно сделать первый вывод относительно смерти российского оппозиционера Алексея Навального - за это ответственна Россия.

Источник: Харрис в начале своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Харрис отметила, что по состоянию на сейчас США не располагают независимой информацией о гибели Навального, но все же выразила соболезнования его родным.

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"Мои молитвы с его родными и женой Юлией, которая сейчас с нами", – заявила она. Перед тем глава конференции Кристоф Хойсген сообщил, что Юлия Навальная находится в Мюнхене и должна была выступить на конференции.

Харрис выразила убеждение в том, что при любых обстоятельствах ответственность за смерть Навального лежит на власти РФ.

"Что бы они ни рассказывали, я скажу четко: Россия ответственна за это", – заявила она.

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Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз также обвинил российский режим в смерти Навального.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал сообщение о смерти Навального, отметив, что эта новость демонстрирует изменения в России, которая уже давно перестала быть демократией.

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Темы: НавальныйСША
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