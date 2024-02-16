ДБР: Мобілізований депутат ухилявся від служби, але отримував кошти як військовий

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Семенівської міської ради Чернігівської області та начальнику прикордонної застави прикордонного загону ДПСУ.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Деталі: Депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців не з’являвся у місці несення служби.

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Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки - писав у документах, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах.

При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тисяч гривень.

Йому повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту.

Матеріали досудового розслідування відносно начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, виділене в окреме провадження.

Цьому фігуранту інкримінують зловживання службовим становищем та підробку документів.