ГБР: Мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получал выплаты как военный

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Семеновского городского совета Черниговской области и начальнику пограничной заставы пограничного отряда ГПСУ.

Источник: Государственное бюро расследований, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Детали: Депутат был мобилизован после начала российского вторжения, однако в течение 5 месяцев не появлялся в месте несения службы.

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Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и наоборот - писал в документах, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах.

При этом депутат незаконно получил денежное обеспечение военного на более 157 тысяч гривен.

Ему сообщено о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

Материалы досудебного расследования в отношении начальника депутата, который прикрывал его преступные действия, выделено в отдельное производство.

Этому фигуранту инкриминируют злоупотребление служебным положением и подделку документов.