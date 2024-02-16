ГБР: Мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получал выплаты как военный
Правоохранители сообщили о подозрении депутату Семеновского городского совета Черниговской области и начальнику пограничной заставы пограничного отряда ГПСУ.
Источник: Государственное бюро расследований, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона
Детали: Депутат был мобилизован после начала российского вторжения, однако в течение 5 месяцев не появлялся в месте несения службы.
Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и наоборот - писал в документах, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах.
При этом депутат незаконно получил денежное обеспечение военного на более 157 тысяч гривен.
Ему сообщено о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.
Материалы досудебного расследования в отношении начальника депутата, который прикрывал его преступные действия, выделено в отдельное производство.
Этому фигуранту инкриминируют злоупотребление служебным положением и подделку документов.