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Броня "Богдани" витримала прямий удар російського дрона-камікадзе

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 17:35
Броня Богдани витримала прямий удар російського дрона-камікадзе
фото - "Українська бронетехніка" в Facebook

Броня української самохідної артилерійської установки "Богдана" витримала прямий удар ворожого дрона-камікадзе "Ланцет" та зберегла життя військових.

Джерело: конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка"

Деталі: Як видно з фото та відео, оприлюднених військовими, "Богдана" отримала суттєві пошкодження, але броня змогла витримати "удар" і тим самим врятувати життя розрахунку.

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Дослівно: "Створена за стандартами НАТО 155-мм САУ "Богдана" вже неодноразово доводила свою точність у роботі по цілях противника. Сьогодні ми бачимо і докази надійності.

Працюємо на Перемогу!".

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Теми: зброявійна
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