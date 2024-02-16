Броня "Богдани" витримала прямий удар російського дрона-камікадзе
П'ятниця, 16 лютого 2024, 17:35
Броня української самохідної артилерійської установки "Богдана" витримала прямий удар ворожого дрона-камікадзе "Ланцет" та зберегла життя військових.
Джерело: конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка"
Деталі: Як видно з фото та відео, оприлюднених військовими, "Богдана" отримала суттєві пошкодження, але броня змогла витримати "удар" і тим самим врятувати життя розрахунку.
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Дослівно: "Створена за стандартами НАТО 155-мм САУ "Богдана" вже неодноразово доводила свою точність у роботі по цілях противника. Сьогодні ми бачимо і докази надійності.
Працюємо на Перемогу!".
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