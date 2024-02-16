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Броня "Богданы" выдержала прямой удар российского дрона-камикадзе

Валентина РоманенкоПятница, 16 февраля 2024, 17:35
Броня Богданы выдержала прямой удар российского дрона-камикадзе
фото - "Украинская бронетехника" в Facebook

Броня украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана" выдержала прямой удар вражеского дрона-камикадзе "Ланцет" и сохранила жизни военных.

Источник: конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника"

Детали: Как видно из фото и видео, обнародованных военными, "Богдана" получила существенные повреждения, но броня смогла выдержать "удар" и тем самым спасти жизнь расчета.

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Дословно: "Созданная по стандартам НАТО 155-мм САУ "Богдана" уже неоднократно доказывала свою точность в работе по целям противника. Сегодня мы видим и доказательства надежности.

Работаем на Победу!".

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Темы: оружиевойна
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