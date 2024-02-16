Внаслідок російського обстрілу Харківщини загинула людина, ще одна – поранена
П'ятниця, 16 лютого 2024, 17:57
16 лютого близько 12:20 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області. Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення.
Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram
Деталі: Повідомляється, що в селі також пошкоджено житлові будинки.
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Крім того, 15 лютого близько 16:10 російські війська обстріляли село Юрченкове в тому ж районі. Зазнали пошкоджень будівлі сільськогосподарського підприємства.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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