Внаслідок російського обстрілу Харківщини загинула людина, ще одна – поранена

16 лютого близько 12:20 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області. Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Повідомляється, що в селі також пошкоджено житлові будинки.

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Крім того, 15 лютого близько 16:10 російські війська обстріляли село Юрченкове в тому ж районі. Зазнали пошкоджень будівлі сільськогосподарського підприємства.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.