Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Внаслідок російського обстрілу Харківщини загинула людина, ще одна – поранена

Євген КізіловП'ятниця, 16 лютого 2024, 17:57
Внаслідок російського обстрілу Харківщини загинула людина, ще одна – поранена
Російська артилерія. Фото: Getty Images

16 лютого близько 12:20 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області. Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Повідомляється, що в селі також пошкоджено житлові будинки.

Реклама:

Крім того, 15 лютого близько 16:10 російські війська обстріляли село Юрченкове в тому ж районі. Зазнали пошкоджень будівлі сільськогосподарського підприємства.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ракетний ударХарківська областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ракетний удар
Величезну вирву в Бучанському районі зробила північнокорейська ракета KN-24 — джерела
РФ уже випустила по Україні 24 балістичні ракети з КНДР: Костін пояснив, чим вони відрізняються
Російські війська другу ніч поспіль атакували Миргород, влучили в землю
Останні новини
10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: