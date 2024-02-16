В результате российского обстрела Харьковщины погиб человек, еще один – ранен

16 февраля около 12:20 вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел села Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области. Погиб 52-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Детали: Сообщается, что в селе также повреждены жилые дома.

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Кроме того, 15 февраля около 16:10 российские войска обстреляли село Юрченково в том же районе. Получили повреждения здания сельскохозяйственного предприятия.

Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.