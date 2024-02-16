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Німеччина розповіла, яку зброю і боєприпаси надала Україні останніми днями

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 18:26
Німеччина розповіла, яку зброю і боєприпаси надала Україні останніми днями
Фото: iStock / Getty Images Plus

Уряд Німеччини прозвітував про нову партію військової допомоги, яку надіслав Україні протягом останнього тижня.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У переліку, опублікованому німецьким урядом, згадується передання 18 бронетранспортерів, близько 4000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, броньованої інженерної машини DACHS та 9 мінних тралів.

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Також вказано, що Україна отримала 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами, 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 11 розвідувальних безпілотників Primoco ONE, 7 розвідувальних безпілотників Songbird; чотири автомобілі для охорони кордону, 500 світлодіодних ліхтарів та ІТ-обладнання.

Крім того, уряд Німеччини оновив перелік зброї, яку планується передати Україні.

Там з’явились два додаткові зенітно-ракетні комплекси SKYNEX з боєприпасами, ракети для систем ППО IRIS-T SLM/SLS, ще 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155, 18 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, понад 120 тисяч снарядів калібру 122 мм, 9 броньованих інженерних машин DACHS і 40 розвідувальних безпілотників Vector.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту Володимира Зеленського до Берліна заявив, що Німеччина готується виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 млрд євро.

Загалом Німеччина виділила чи прийняла зобов’язання на військову допомогу Україні на суму 28 млрд євро. Вона є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні.

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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