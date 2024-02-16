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Германия рассказала, какое оружие и боеприпасы предоставила Украине в последние дни

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 18:26
Германия рассказала, какое оружие и боеприпасы предоставила Украине в последние дни
Фото: iStock / Getty Images Plus

Правительство Германии отчиталось о новой партии военной помощи, которую направило Украине в течение последней недели.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В перечне, опубликованном немецким правительством, упоминается передача 18 бронетранспортеров, около 4000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, бронированной инженерной машины DACHS и 9 минных тралов.

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Также указано, что Украина получила 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 11 разведывательных беспилотников Primoco ONE, 7 разведывательных беспилотников Songbird; четыре автомобиля для охраны границы, 500 светодиодных фонарей и IТ-оборудование.

Кроме того, правительство Германии обновило перечень оружия, которое планируется передать Украине.

Там появились два дополнительных зенитно-ракетных комплекса SKYNEX с боеприпасами, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM/SLS, еще 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155, 18 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, более 120 тысяч снарядов калибра 122 мм, 9 бронированных инженерных машин DACHS и 40 разведывательных беспилотников Vector.

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Напомним: Немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита Владимира Зеленского в Берлин заявил, что Германия готовится выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро.

В целом Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 млрд евро. Она является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Украине.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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