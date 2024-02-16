Окупанти протягом 6 годин обстрілювали Сумщину, вбили чоловіка

Російські війська 16 лютого впродовж 6 годин обстрілювали цивільну інфраструктуру Великописарівської громади на Сумщині, загинув чоловік.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 16 лютого 2024 року упродовж 6 годин окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території російської федерації з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Охтирського району.

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Унаслідок атаки ворога загинув чоловік, якому, за попередніми даними, було 37 років, пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 2 транспортні засоби".

Деталі: Прокурори повідомили, що у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Фото - Сумська обласна прокуратура