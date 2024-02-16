Оккупанты в течение 6 часов обстреливали Сумщину, убили мужчину

Российские войска 16 февраля в течение 6 часов обстреливали гражданскую инфраструктуру Великописаревской общины в Сумской области, погиб мужчина.

Источник: Сумская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 16 февраля 2024 года в течение 6 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории российской федерации по артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Великописаревской территориальной общины Ахтырского района.

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В результате атаки врага погиб мужчина, которому, по предварительным данным, было 37 лет, повреждено по меньшей мере 7 частных домов и 2 транспортных средства".

Детали: Прокуроры сообщили, что во взаимодействии с другими правохранительными органами фиксируют последствия обстрела.

Фото - Сумская областная прокуратура