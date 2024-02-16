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У Пентагоні порахували, що війна в Україні коштувала Росії більше $200 мільярдів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 18:40
У Пентагоні порахували, що війна в Україні коштувала Росії більше $200 мільярдів
Пентагон. Фото: Getty Images

У Пентагоні припускають, що Росія витратила до 211 мільярдів доларів на свої військові операції в Україні.

Джерело: Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого представника американського оборонного відомства, пише "Європейська правда"

Деталі: Посадовець США, який проводив брифінг для журналістів на умовах анонімності, сказав, що війна коштувала РФ 1,3 трильйона доларів, неотриманих від очікуваного економічного зростання до 2026 року.

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За інформацією Reuters, представник оборонного відомства США зазначив, що Росія втратила понад 10 мільярдів доларів через скасовані або відкладені продажі озброєнь.

Як йдеться в публікації, він також повідомив, що близько 315 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені під час загарбницької війни проти України.

Раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила на Мюнхенській безпековій конференції, що Сполучені Штати Америки мають зберегти підтримку України, бо в іншому разі не уникнути агресії Росії проти інших держав.

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Перед цим повідомляли, що нові оцінки військового потенціалу Росії і її загроз безпеці НАТО призвели до зростання кількості застережень з боку західних урядів, які попереджають про можливий напад РФ на країни Альянсу.

Водночас аналітики Північноатлантичного альянсу вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель раніше заявив, що після президентських "виборів" у березні Росія може почати ще один великий наступ в Україні.

Теми: РосіявійнагрошіСША
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