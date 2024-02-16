Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Пентагоне посчитали, что война в Украине стоила России более $200 миллиардов

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 18:40
В Пентагоне посчитали, что война в Украине стоила России более $200 миллиардов
Пентагон. Фото: Getty Images

В Пентагоне предполагают, что Россия потратила до 211 миллиардов долларов на свои военные операции в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства, пишет "Европейская правда"

Детали: Чиновник США, который проводил брифинг для журналистов на условиях анонимности, сказал, что война стоила РФ 1,3 триллиона долларов, неполученных от ожидаемого экономического роста до 2026 года.

Реклама:

По информации Reuters, представитель оборонного ведомства США отметил, что Россия потеряла более 10 миллиардов долларов из-за отмененных или отложенных продаж вооружений.

Как говорится в публикации, он также сообщил, что около 315 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены во время захватнической войны против Украины.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Соединенные Штаты Америки должны сохранить поддержку Украины, потому что в противном случае не избежать агрессии России против других государств.

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим сообщалось, что новые оценки военного потенциала России и ее угроз безопасности НАТО привели к росту количества предостережений со стороны западных правительств, которые предупреждают о возможном нападении РФ на страны Альянса.

В то же время аналитики Североатлантического альянса считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что после президентских "выборов" в марте Россия может начать еще одно крупное наступление в Украине.

Темы: РосcиявойнаденьгиСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
Жена Навального о смерти мужа: Путин и его окружение должны понести ответственность
Поставки российского дизтоплива в другие страны упали на треть
Третья штурмовая: Против нас в Авдеевке не менее 15 тысяч оккупантов, ситуация чрезвычайно тяжелая
Последние новости
11:33
видео"На защите неба": пограничники показали, как сбивают "Шахеды"
11:32
Китай и Венгрия стали недружественными для украинцев – соцопрос
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
Все новости...
Реклама: