В Пентагоне посчитали, что война в Украине стоила России более $200 миллиардов

В Пентагоне предполагают, что Россия потратила до 211 миллиардов долларов на свои военные операции в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства, пишет "Европейская правда"

Детали: Чиновник США, который проводил брифинг для журналистов на условиях анонимности, сказал, что война стоила РФ 1,3 триллиона долларов, неполученных от ожидаемого экономического роста до 2026 года.

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По информации Reuters, представитель оборонного ведомства США отметил, что Россия потеряла более 10 миллиардов долларов из-за отмененных или отложенных продаж вооружений.

Как говорится в публикации, он также сообщил, что около 315 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены во время захватнической войны против Украины.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Соединенные Штаты Америки должны сохранить поддержку Украины, потому что в противном случае не избежать агрессии России против других государств.

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Перед этим сообщалось, что новые оценки военного потенциала России и ее угроз безопасности НАТО привели к росту количества предостережений со стороны западных правительств, которые предупреждают о возможном нападении РФ на страны Альянса.

В то же время аналитики Североатлантического альянса считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что после президентских "выборов" в марте Россия может начать еще одно крупное наступление в Украине.