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ЄС доведеться подвоїти допомогу Україні, якщо США не дасть гроші – Кільський інститут

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 19:03
ЄС доведеться подвоїти допомогу Україні, якщо США не дасть гроші – Кільський інститут
Колаж: Getty Images

Кільський інститут світової економіки, який оцінює військову підтримку України міжнародними партнерами, вважає, що Європа повинна буде подвоїти нинішній рівень і темпи надання допомоги Києву у сфері озброєнь, аби потенційно замінити підтримку США у цьому році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оцінку інституту

Деталі: Дані показують, що загальна європейська допомога Україні вже давно випередила американську – не лише за зобов'язаннями, але й за конкретними асигнуваннями, спрямованими в Україну. 

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Крім того, схвалення Фонду підтримки України в ЄС гарантує подальшу фінансову допомогу. 

Однак розрив між зобов'язаннями ЄС та виділеними коштами залишається дуже великим. Щоб повністю замінити військову допомогу США у 2024 році, Європа повинна буде подвоїти нинішній рівень і темпи надання допомоги у сфері озброєнь, оцінив інститут.

Згідно з останніми даними, зобов'язання США щодо надання допомоги Україні фактично зупинилися, оскільки Конгрес США не ухвалив жодного нового пакету підтримки. 

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Європейська допомога, навпаки, продовжує зростати, як з точки зору зобов'язань, так і з точки зору "асигнувань" – тобто допомоги, яка була виділена або має бути спрямована в Україну найближчим часом.

Нові дані свідчать про значний розрив між обіцяними та фактичними потоками допомоги. Станом на 15 січня 2024 року Європейський Союз та його країни-члени взяли на себе зобов'язання щодо надання допомоги на загальну суму 144 млрд євро, але виділили з них лише 77 млрд євро на конкретні цілі. 

Обсяг загальної фінансової допомоги, виділеної ЄС (34 млрд євро), аналогічний загальному обсягу виділеної військової допомоги (35,2 млрд євро).

Між тим, президент Володимир Зеленський продовжує розраховувати на ухвалення позитивного рішення у Конгресі США щодо подальшої підтримки України. 

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України.

Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.

Теми: ЄССШАУкраїнагроші
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