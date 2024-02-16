ЕС придется удвоить помощь Украине, если США не даст деньги - Кильский институт

Кильский институт мировой экономики, который оценивает военную поддержку Украины международными партнерами, считает, что Европа должна будет удвоить нынешний уровень и темпы оказания помощи Киеву в сфере вооружений, чтобы потенциально заменить поддержку США в этом году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на оценку института

Детали: Данные показывают, что общая европейская помощь Украине уже давно опередила американскую – не только по обязательствам, но и по конкретным ассигнованиям, направленным в Украину.

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Кроме того, одобрение Фонда поддержки Украины в ЕС гарантирует дальнейшую финансовую помощь.

Однако разрыв между обязательствами ЕС и выделенными средствами остается очень большим. Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европа должна будет удвоить нынешний уровень и темпы оказания помощи в сфере вооружений, оценил институт.

Согласно последним данным, обязательства США по оказанию помощи Украине фактически остановились, поскольку Конгресс США не принял ни одного нового пакета поддержки.

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Европейская помощь, напротив, продолжает расти, как с точки зрения обязательств, так и с точки зрения "ассигнований" – то есть помощи, которая была выделена или должна быть направлена в Украину в ближайшее время.

Новые данные свидетельствуют о значительном разрыве между обещанными и фактическими потоками помощи. По состоянию на 15 января 2024 года Европейский Союз и его страны-члены взяли на себя обязательства по оказанию помощи на общую сумму 144 млрд евро, но выделили из них только 77 млрд евро на конкретные цели.

Объем общей финансовой помощи, выделенной ЕС (34 млрд евро), аналогичен общему объему выделенной военной помощи (35,2 млрд евро).

Между тем, президент Владимир Зеленский продолжает рассчитывать на принятие положительного решения в Конгрессе США по дальнейшей поддержке Украины.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины.

Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.