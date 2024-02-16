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Зеленський прилетів у Париж домовлятися про безпеку з Макроном

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 20:17
Зеленський прилетів у Париж домовлятися про безпеку з Макроном
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський увечері 16 лютого прибув до Парижа, щоб разом із французьким президентом Емманюелем Макроном підписати двосторонню угоду про "гарантії безпеки".

Джерело: Зеленський в X, пише "Європейська правда"

Деталі: "Запланована зустріч із президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", – написав голова держави.

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Перед візитом до Парижа Зеленський відвідав Берлін, де разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом підписав двосторонню угоду про безпекову співпрацю в продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України. 

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.

В Офісі президента опублікували текст угоди про співробітництво з Німеччиною у сфері безпеки.

Теми: ЗеленськийМакронФранція
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