Зеленський прилетів у Париж домовлятися про безпеку з Макроном

Президент Володимир Зеленський увечері 16 лютого прибув до Парижа, щоб разом із французьким президентом Емманюелем Макроном підписати двосторонню угоду про "гарантії безпеки".

Джерело: Зеленський в X, пише "Європейська правда"

Деталі: "Запланована зустріч із президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", – написав голова держави.

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Arrived in Paris. A meeting with President Macron is planned, as well as an important agreement. Our cooperation yields results in the protection of life in Ukraine and our entire Europe.



🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/lSfw0s26UP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2024

Перед візитом до Парижа Зеленський відвідав Берлін, де разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом підписав двосторонню угоду про безпекову співпрацю в продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.

В Офісі президента опублікували текст угоди про співробітництво з Німеччиною у сфері безпеки.