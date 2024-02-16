Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский прилетел в Париж договариваться о безопасности с Макроном

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 20:17
Зеленский прилетел в Париж договариваться о безопасности с Макроном
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский вечером 16 февраля прибыл в Париж, чтобы вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном подписать двустороннее соглашение о "гарантиях безопасности".

Источник: Зеленский в X, пишет "Европейская правда"

Детали: "Запланирована встреча с президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы", – написал глава государства.

Реклама:

Перед визитом в Париж Зеленский посетил Берлин, где вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал историческим шагом подписание этого соглашения.

В Офисе президента опубликовали текст соглашения о сотрудничестве с Германией в сфере безопасности.

Темы: ЗеленскийМакронФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено Российские войска атаковали Краматорск, пострадали шесть человек

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Бронировать рабочих ОПК станет проще: Минстратегпром изменил правила

Польские фермеры призвали Путина "навести порядок в Украине", глава МВД отреагировал

Кулеба о дебатах в Конгрессе: Украина потеряла Авдеевку, пока кто-то обсуждает решение

Зеленский созывает первую с начала полномасштабной войны встречу с фракцией "Слуга народа"

Все новости...

Читайте УП В Google News

Зеленский
Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP
Пашинський – Зеленському: "Я не бандит"
Зеленский о помощи Америки: Рассчитываю, что США "не отпадут"
Последние новости
23:38
Ощадбанк продает долги Мотроновского ГОКа Фирташа за 600 миллионов
23:21
В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра
23:20
Обыграл 37-летнего гроссмейстера: история 8-летнего мальчика, побившего шахматный рекорд
23:09
Bloomberg: США сказали союзникам, что РФ может запустить ядерное оружие в космос до конца года
23:05
Нацбанк назначил руководительницу департамента внутреннего аудита
23:00
фото, обновлено Российские войска атаковали Краматорск, пострадали шесть человек
22:46
Минобороны: курсантов украинских военных вузов будут обучать специалисты из США
22:38
Акции Nvidia стали самыми торгуемыми на Уолл-стрит: опередили Tesla
22:32
Спикер ГНСУ: В последнее время уменьшилось количество российских ДРГ
22:04
Сырский и Умеров поговорили с Остином о фронте и боеприпасах
Все новости...
Реклама: