Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія може укласти угоду про "гарантії безпеки" з Україною "за кілька тижнів"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 21:17
Норвегія може укласти угоду про гарантії безпеки з Україною за кілька тижнів
ПРАПОР НОРВЕГІЇ, ФОТО PIXABAY

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що через кілька тижнів очікує підписання двосторонньої угоди з Україною про так звані гарантії безпеки в межах рамкової декларації "Групи семи".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Стьоре інформагентству NTB у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого

Деталі: За словами Стьоре, найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов’язання Україна укладатиме з державами G7 "зі зрозумілих причин".

Реклама:

"Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета – укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист", – додав він.

За оцінкою норвезького прем’єра, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще кілька тижнів.

Лідери України та Норвегії домовились почати переговори щодо "гарантій безпеки" ще у жовтні 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією та Німеччиною і найближчим часом – із Францією.

Теми: Норвегіядопомога Українігарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Норвегія
Російських дітей вчать стріляти біля кордону з Норвегією – ЗМІ
Голова норвезької розвідки: За рік Росія стала сильнішою і має перевагу у війні
Уряд Норвегії планує поставити Україні більше систем NASAMS
Останні новини
11:05
Українці вважають США та Польщу дружніми країнами, але відсоток падає – опитування
11:04
Кількість поранених через удар по Краматорську зросла до 7
10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
Усі новини...
Реклама: