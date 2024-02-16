Норвегия может заключить соглашение о "гарантиях безопасности" с Украиной "за несколько недель"

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что через несколько недель ожидает подписание двустороннего соглашения с Украиной о так называемых гарантиях безопасности в рамках рамочной декларации "Группы семи".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Стере информагентству NTB в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности 16 февраля

Детали: По словам Стьоре, наиболее всеобъемлющие соглашения о безопасности обязательства Украина будет заключать с государствами G7 "по понятным причинам".

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"Но скандинавские страны также будут подписывать соглашения индивидуально в течение определенного периода времени. Цель – заключить соглашение, которое подтвердит поддержку Норвегией независимости Украины и ее права на самозащиту", – добавил он.

По оценке норвежского премьера, для подписания соглашения между Норвегией и Украиной нужно еще несколько недель.

Лидеры Украины и Норвегии договорились начать переговоры по "гарантиям безопасности" еще в октябре 2023 года.

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Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Великобританией и Германией и в ближайшее время – с Францией.