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Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 21:48
Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки – Макрон
Getty Images

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі 16 січня підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Макрона на спільній пресконференції

Деталі: За словами французького президента, двостороння угода "конкретизує обов'язання, які ми взяли з країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО в липні минулого року".

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"Наша підтримка не тільки довгострокова, але й також має колективний намір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду", – додав він.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський у межах міжнародного турне ввечері 16 лютого прибув до Парижа для зустрічі з Макроном та підписання угоди про так звані безпекові гарантії.

Перед тим Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією та Німеччиною.

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Теми: Франціягарантії безпеки
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