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Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 21:48
Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности – Макрон
Getty Images

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже 16 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в рамках рамочной декларации "Группы семи".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Макрона на совместной пресс-конференции

Детали: По словам французского президента, двустороннее соглашение "конкретизирует обязательства, которые мы взяли со странами G7 на Вильнюсском саммите НАТО в июле прошлого года".

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"Наша поддержка не только долгосрочная, но и также имеет коллективное намерение, поскольку Великобритания и Германия уже подписали это соглашение", – добавил он.

Как сообщалось, Владимир Зеленский в рамках международного турне вечером 16 февраля прибыл в Париж для встречи с Макроном и подписания соглашения о так называемых гарантиях безопасности.

Перед тем Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Великобританией и Германией.

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Темы: Франциягарантии безопасности
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