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Франція передасть Україні до 3 млрд євро військової допомоги у 2024 році

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 22:06
Франція передасть Україні до 3 млрд євро військової допомоги у 2024 році
Getty Images

Двостороння угода про безпекову співпрацю, укладена Україною та Францією 16 лютого, передбачає виділення Парижем до 3 мільярдів євро військової допомоги Києву протягом 2024 року.

Джерело: "Європейська правдаз посиланням на заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкву

Деталі: Як зазначив Жовква, безпекова угода з Францією визначає складові її "безпекових зобов’язань" – всебічна допомога для захисту та відновлення її територіальної цілісності, підтримка економічного відновлення та відбудови, запобігання та активне стримування будь-якої нової агресії з боку РФ, а також підтримка інтеграції до ЄС і НАТО.

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"Закріплені конкретні обсяги підтримки – у 2024 році Франція надасть Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги. Підтримка триватиме впродовж 10 років дії угоди", – додав він.

Окремо угода передбачає напрямки військового та безпекового співробітництва Києва й Парижа, включно зі спільним виробництвом зброї, надання далекобійної зброї та бойової авіації, співпрацю в кіберпросторі.

Також Україна і Франція, згідно з угодою, співпрацюватимуть у питанні використання заморожених російських активів, санкцій проти держав-агресорів та притягненні їх до відповідальності.

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Як повідомлялось, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі 16 січня підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

Перед тим Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією та Німеччиною.

Теми: Франція
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