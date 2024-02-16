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Франция передаст Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 22:06
Франция передаст Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году
Getty Images

Двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенное Украиной и Францией 16 февраля, предусматривает выделение Парижем до 3 миллиардов евро военной помощи Киеву в течение 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заместителя председателя Офиса президента Игоря Жовкву

Детали: Как отметил Жовква, соглашение по безопасности с Францией определяет составляющие ее "обязательств по безопасности" – всесторонняя помощь для защиты и восстановления ее территориальной целостности, поддержка экономического восстановления и восстановления, предотвращение и активное сдерживание любой новой агрессии со стороны РФ, а также поддержка интеграции в ЕС и НАТО.

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"Закреплены конкретные объемы поддержки – в 2024 году Франция предоставит Украине до 3 миллиардов евро военной помощи. Поддержка продлится в течение 10 лет действия соглашения", – добавил он.

Отдельно соглашение предусматривает направления военного и безопасностного сотрудничества Киева и Парижа, включая совместное производство оружия, предоставление дальнобойного оружия и боевой авиации, сотрудничество в киберпространстве.

Также Украина и Франция, согласно договору, будут сотрудничать в вопросе использования замороженных российских активов, санкций против государств-агрессоров и привлечении их к ответственности.

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Как сообщалось, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже 16 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности в рамках рамочной декларации "Группы семи".

Перед тем Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Великобританией и Германией.

Темы: Франция
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