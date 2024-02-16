У Пентагоні пояснили, що продовжують постачати Україні зброю за попередніми контрактами

Виробництво американської зброї для постачання Україні продовжується за раніше укладеними контрактами всупереч те, що Конгрес США поки не затвердив додаткове фінансування для допомоги Києву.

Джерело: відповідь Пентагону на запит української служби "Голосу Америки", пише "Європейська правда"

Деталі: Як пояснили в Міноборони США, за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для HIMARS, спроможності ППО та інше військове обладнання.

Реклама:

"З безпекових міркувань у Пентагоні не надали точнішої інформації про кількість обладнання або конкретні терміни їх доставки в Україну", – зазначили в "Голосі Америки".

Ці замовлення були укладені в межах програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), яка передбачає замовлення обладнання у виробників. Цю програму використовували для підтримки Збройних Сил України в довгостроковій перспективі.

Наразі все фінансування для неї вичерпали, і коштів на нові закупівлі в Пентагону не залишилося, допоки їх не затвердить Конгрес. Речник Пентагону Джефф Юргенсен пояснив "Голосу Америки", що через це США також не можуть масштабувати виробництво зброї, як планували.

ВІДЕО ДНЯ

"Наприклад, без додаткового фінансування ми не можемо досягти своєї мети щодо виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Це також обмежує здатність Міноборони США виконувати заплановані багаторічні закупівельні контракти, включаючи ракети для Stinger, Javelin і ракет PAC-3 для систем Patriot", – сказав він.

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України.

Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.