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В Пентагоне объяснили, что продолжают поставлять Украине оружие по предыдущим контрактам

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 23:01
В Пентагоне объяснили, что продолжают поставлять Украине оружие по предыдущим контрактам
ФОТО: GETTY IMAGES

Производство американского оружия для поставок Украине продолжается по ранее заключенным контрактам, несмотря на то, что Конгресс США пока не утвердил дополнительное финансирование для помощи Киеву.

Источник: Ответ Пентагона на запрос украинской службы "Голоса Америки", пишет "Европейская правда"

Детали: Как пояснили в Минобороны США, по предварительным заказам Украина до сих пор получает артиллерийские снаряды, ракеты для HIMARS, способности ПВО и другое военное оборудование.

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"Из соображений безопасности в Пентагоне не предоставили более точной информации о количестве оборудования или конкретных сроках их доставки в Украину", – отметили в "Голосе Америки".

Эти заказы были заключены в рамках программы USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), которая предусматривает заказ оборудования у производителей. Эту программу использовали для поддержки Вооруженных Сил Украины в долгосрочной перспективе.

Сейчас все финансирование для нее исчерпали, и средств на новые закупки у Пентагона не осталось, пока их не утвердит Конгресс. Представитель Пентагона Джефф Юргенсен объяснил "Голосу Америки", что из-за этого США также не могут масштабировать производство оружия, как планировали.

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"Например, без дополнительного финансирования мы не можем достичь своей цели по производству 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц. Это также ограничивает способность Минобороны США выполнять запланированные многолетние закупочные контракты, включая ракеты для Stinger, Javelin и ракет PAC-3 для систем Patriot", – сказал он.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины.

Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

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Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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