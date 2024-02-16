Зеленський: Люди, які голосуватимуть за Путіна – голосуватимуть за вбивцю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події зі смертю Навального у Росії тільки підтверджують, що Путін вбивця, а люди, які за нього голосуватимуть, повинні розуміти, що обирають вбивцю.

Джерело: Зеленський на спільній з Еммануелем Макроном пресконференції у Франції

Пряма мова: "Ми бачимо з вами, що вбивця йде на вибори, люди, які будуть за нього голосувати повинні чітко розуміти, що вони голосують за вбивцю і будуть обирати собі президента вбивцю.

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Люди, які мають сьогодні економічні стосунки з цією людиною, повинні знати, що, незважаючи на рівень лідерства, вони заробляють криваві гроші, тому що вони мають контракти з вбивцею".

Деталі: Також Зеленський відзначив, що лідери, які після виборів будуть вітати з обранням Путіна повинні знати, що вони легітимізували вбивцю.