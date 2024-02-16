Зеленский: Люди, которые будут голосовать за Путина – будут голосовать за убийцу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события со смертью Навального в России только подтверждают, что Путин убийца, а люди, которые будут за него голосовать, должны понимать, что выбирают убийцу.

Источник: Зеленский на совместной с Эммануэлем Макроном пресс-конференции во Франции

Прямая речь: "Мы видим с вами, что убийца идет на выборы, люди, которые будут за него голосовать, должны четко понимать, что они голосуют за убийцу и будут выбирать себе президента убийцу".

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Люди, имеющие сегодня экономические отношения с этим человеком, должны знать, что, несмотря на уровень лидерства, они зарабатывают кровавые деньги, потому что у них есть контракты с убийцей".

Детали: Также Зеленский отметил, что лидеры, которые после выборов будут приветствовать с избранием Путина, должны знать, что они легитимировали убийцу.