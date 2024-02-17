У Курській та Бєлгородській областях РФ прогриміли вибухи

У Курській та Бєлгородській областях Росії прогриміли вибухи, влада каже про "ракетну небезпеку" і "роботу ППО".

Джерело: губернатор Курської області Росії Роман Старовойт, Telegram-канал Astra, моніторингові пабліки

Пряма мова Старовойта: "У Курській області працює ППО".

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Деталі: Старовойт також додав, що в області зберігається "режим ракетної небезпеки".

Telegram-канал Astra опублікував відео з підписом: "Вибухи прогриміли в Бєлгороді та Курську".