У Курській та Бєлгородській областях РФ прогриміли вибухи
Субота, 17 лютого 2024, 01:04
У Курській та Бєлгородській областях Росії прогриміли вибухи, влада каже про "ракетну небезпеку" і "роботу ППО".
Джерело: губернатор Курської області Росії Роман Старовойт, Telegram-канал Astra, моніторингові пабліки
Пряма мова Старовойта: "У Курській області працює ППО".
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Деталі: Старовойт також додав, що в області зберігається "режим ракетної небезпеки".
Telegram-канал Astra опублікував відео з підписом: "Вибухи прогриміли в Бєлгороді та Курську".
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