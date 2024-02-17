В Курской и Белгородской областях РФ прогремели взрывы

В Курской и Белгородской областях России прогремели взрывы, власти говорят о "ракетной опасности" и "работе ПВО".

Источник: губернатор Курской области России Роман Старовойт, Telegram-канал Astra, мониторинговые паблики

Прямая речь Старовойта: "В Курской области работает ПВО".

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Детали: Старовойт также добавил, что в области сохраняется "режим ракетной опасности".

Telegram-канал Astra опубликовал видео с подписью: "Взрывы прогремели в Белгороде и Курске".