США передали Україні новий пакет допомоги для фіксації злочинів РФ
Субота, 17 лютого 2024, 03:20
Сполучені Штати передали українським правоохоронцям технічну допомогу для документування злочинів Росії.
Джерело: Департамент комунікації МВС України
Деталі: Зокрема, йдеться про 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК-лабораторію.
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з початку повномасштабної війни відділ з правоохоронних питань Посольства США передав органам системи МВС допомоги на понад 287 мільйонів доларів, у тому числі слідчим підрозділам Національної поліції – на 17 мільйонів доларів.