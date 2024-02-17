США передали Україні новий пакет допомоги для фіксації злочинів РФ

Сполучені Штати передали українським правоохоронцям технічну допомогу для документування злочинів Росії.

Джерело: Департамент комунікації МВС України

Деталі: Зокрема, йдеться про 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК-лабораторію.

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фото: Департамент комунікації МВС України

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з початку повномасштабної війни відділ з правоохоронних питань Посольства США передав органам системи МВС допомоги на понад 287 мільйонів доларів, у тому числі слідчим підрозділам Національної поліції – на 17 мільйонів доларів.