США передали Украине новый пакет помощи для фиксации преступлений РФ

Соединенные Штаты передали украинским правоохранителям техническую помощь для документирования преступлений России.

Источник: Департамент коммуникации МВД Украины

Детали: В частности, речь идет о 66 автомобилях, 250 дронах, 9 системах 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лаборатории.

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фото: Департамент коммуникации МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что с начала полномасштабной войны отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал органам системы МВД помощи на более 287 миллионов долларов, в том числе следственным подразделениям Национальной полиции – на 17 миллионов долларов.