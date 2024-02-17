Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США передали Украине новый пакет помощи для фиксации преступлений РФ

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 февраля 2024, 03:20
США передали Украине новый пакет помощи для фиксации преступлений РФ
пакет помощи США для выявления преступлений РФ, фото: Департамент коммуникации МВД Украины

Соединенные Штаты передали украинским правоохранителям техническую помощь для документирования преступлений России.

Источник: Департамент коммуникации МВД Украины

Детали: В частности, речь идет о 66 автомобилях, 250 дронах, 9 системах 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лаборатории.

Реклама:
 
фото: Департамент коммуникации МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что с начала полномасштабной войны отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал органам системы МВД помощи на более 287 миллионов долларов, в том числе следственным подразделениям Национальной полиции – на 17 миллионов долларов.

Темы: полицияСШАвоенные преступленияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

полиция
"Пирамида дронов": ликвидирована группировка, которая обманула украинцев более чем на 45 млн
В Чернигове взорвалась граната в авто – двое погибших
Полиция о напавшем на баскетболиста-украинца в Германии: Его не волновало, что кто-то погибнет
Последние новости
11:33
видео"На защите неба": пограничники показали, как сбивают "Шахеды"
11:32
Китай и Венгрия стали недружественными для украинцев – соцопрос
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
Все новости...
Реклама: