Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
Субота, 17 лютого 2024, 07:34
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1050 загарбників, 11 танків і 28 артилерійських систем ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 401350 (+1050) осіб,
- танків ‒ 6476 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12145 (+16) од,
- артилерійських систем – 9669 (+28) од,
- РСЗВ – 984 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 671 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5) од,
- крилатих ракет ‒ 1896 (+1) од,
- кораблів /катерів ‒ 25 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 1533 (+5) од.