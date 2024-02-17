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Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків

Ольга Глущенко Субота, 17 лютого 2024, 07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
українські бійці під час тактичних навчань, фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1050 загарбників, 11 танків і 28 артилерійських систем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 401350 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 6476 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12145 (+16) од,
  • артилерійських систем – 9669 (+28) од,
  • РСЗВ  – 984 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 671 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5) од,
  • крилатих ракет ‒ 1896 (+1) од,
  • кораблів /катерів ‒ 25 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1533 (+5) од.

Теми: втрати у війніГенштабвійна
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