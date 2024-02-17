Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
Суббота, 17 февраля 2024, 07:34
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1050 захватчиков, 11 танков и 28 артиллерийских систем врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 401350 (+1050) человек,
- танков ‒ 6476 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12145 (+16) ед,
- артиллерийских систем ‒ 9669 (+28) ед,
- РСЗО ‒ 984 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 671 (+0) ед,
- самолетов ‒ 332 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 7413 (+5) ед,
- крылатых ракет ‒ 1896 (+1) ед,
- кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 12734 (+18) ед,
- специальной техники ‒ 1533 (+5) ед.