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Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 февраля 2024, 07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
украинские бойцы во время тактических учений, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1050 захватчиков, 11 танков и 28 артиллерийских систем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 401350 (+1050) человек,
  • танков ‒ 6476 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12145 (+16) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 9669 (+28) ед,
  • РСЗО ‒ 984 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 671 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 332 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 7413 (+5) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1896 (+1) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 12734 (+18) ед,
  • специальной техники ‒ 1533 (+5) ед.

Темы: потери в войнеГенштабвойна
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