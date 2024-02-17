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Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні

Роман ПетренкоСубота, 17 лютого 2024, 08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
фото: харківська ова

Протягом доби 16-17 лютого російські війська обстріляли територію 11 областей України – були атаковані 99 населених пунктів та 89 об'єктів інфраструктури.

Джерело: Міноборони, Харківська ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Загалом окупанти атакували з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація.

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Зокрема, о 2:35 ночі росіяни обстріляли Куп’янськ, були травмовані 75-річний чоловік і 71-річна жінка.

Вдень 16 лютого під час обстрілу Чугуївського району загинув 52-річний чоловік.

В Ізюмському районі, в полі на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.

ВІДЕО ДНЯ

На Херсонщині через атаки росіян поранені двоє людей.

Теми: Харківська областьХерсонська область
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