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Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские

Роман ПетренкоСуббота, 17 февраля 2024, 08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
фото: харьковская ова

В течение суток 16-17 февраля российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины - были атакованы 99 населенных пунктов и 89 объектов инфраструктуры.

Источник: Минобороны, Харьковская ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В общем оккупанты атаковали из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация.

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В частности, в 2:35 ночи россияне обстреляли Купянск, были травмированы 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Днем 16 февраля во время обстрела Чугуевского района погиб 52-летний мужчина.

В Изюмском районе, в поле на мине подорвались трое гражданских. Двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован, получил осколочное ранение.

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На Херсонщине из-за атаки россиян ранены два человека.

Темы: Харьковская областьХерсонская область
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