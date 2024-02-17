У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку

Єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган вважає, що з 2025 року Європейський Союз зможе виготовляти до двох мільйонів артилерійських снарядів для України щороку.

Джерело: Ган інтерв’ю газеті Augsburger Allgemeine, якого цитує DPA та "Європейська правда"

Деталі: За словами Гана, до березня 2024-го – коли ЄС обіцяв передати Україні мільйон снарядів – "ми вже зможемо постачати 500,2 тисячі артилерійських боєприпасів".

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"До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти два мільйони артилерійських снарядів з наступного року", – додав він.

Єврокомісар визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про постачання мільйона снарядів Україні через проблеми з виробництвом.

"Боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту. Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову", – пояснив Йоганнес Ган.

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Нагадаємо: На початку січня в Єврокомісії висловлювали впевненість, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що процес загальмувався.

Але фактично в ЄС визнавали, що зможуть поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч снарядів замість обіцяного мільйона.

Міністри оборони країн ЄС на зустрічі у Брюсселі наприкінці січня домовилися, що виконають свою обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів – однак пізніше, ніж планували.