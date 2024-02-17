В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно

Еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан считает, что с 2025 года Европейский Союз сможет производить до двух миллионов артиллерийских снарядов для Украины ежегодно.

Источник: Ган в интервью Augsburger Allgemeine, которое цитирует DPA и "Европейская правда"

Детали: По словам Гана, до марта 2024-го – когда ЕС обещал передать Украине миллион снарядов – "мы уже сможем поставлять 500,2 тысячи артиллерийских боеприпасов".

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"К концу года мы будем иметь настолько большие производственные мощности, что сможем производить два миллиона артиллерийских снарядов со следующего года", – добавил он.

Еврокомиссар признал, что ЕС не смог выполнить обещание о поставках миллиона снарядов Украине из-за проблем с производством.

"Боеприпасы всегда производились только в соответствии со спросом. Именно поэтому мы сократили много производственных мощностей в прошлом, и теперь нам приходится наращивать их снова", – пояснил Йоханнес Хан.

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Напомним: В начале января в Еврокомиссии выражали уверенность, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что процесс затормозился.

Но фактически в ЕС признавали, что смогут поставить Украине до марта лишь более 500 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона.

Министры обороны стран ЕС на встрече в Брюсселе в конце января договорились, что выполнят свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов – однако позже, чем планировали.