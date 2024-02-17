У Польщі на кордоні блокують шість напрямків, у чергах стоять понад 3 тисячі вантажівок – ДПСУ

Фермери у Польщі продовжують блокувати рух на шести напрямках, а у черзі станом на ранок 17 лютого перебувають близько 3,3 тисячі вантажівок.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону

Пряма мова Демченка: "У чергах по той бік кордону в напрямку нашої держави в сукупності по цих шести напрямкам, перебуває десь 3300 вантажних транспортів".

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Деталі: За даними ДПСУ, найбільша черга на ПП "Краківець" – там стоять 1600 вантажівок, а також "Ягодин" – понад пів тисячі.

Тим часом в Україні стоять також "тисячі одиниць", які зареєстровані на виїзд з України. Але Демченко пояснив, що водії не зобов’язані стояти на кордоні через систему "Є-черга", вони можуть бути "у комфортніших умовах", а адміністратори їх повідомлять про можливість перетнути кордон.