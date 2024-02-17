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В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ

Роман ПетренкоСуббота, 17 февраля 2024, 09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
фото: getty images

Фермеры в Польше продолжают блокировать движение на шести направлениях, а в очереди по состоянию на утро 17 февраля находятся около 3,3 тысячи грузовиков.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона

Прямая речь Демченко: "В очередях по ту сторону границы в направлении нашего государства в совокупности по этим шести направлениям, находится где-то 3300 грузовых транспортов".

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Детали: По данным ГПСУ, самая большая очередь на ПП "Краковец" - там стоят 1600 грузовиков, а также "Ягодин" - более полутысячи.

Между тем в Украине стоят также "тысячи единиц", которые зарегистрированы на выезд из Украины. Но Демченко пояснил, что водители не обязаны стоять на границе через систему "Е-очередь", они могут быть "в более комфортных условиях", а администраторы их уведомят о возможности пересечь границу.

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Темы: ПольшаграницаПограничная служба
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