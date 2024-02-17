ЗМІ дізналися деталі "протисупутникової зброї", над якою працює Росія

Діяльність Росії, яка в останні дні призвела до занепокоєння загрозою національній безпеці США, пов’язана зі створенням ядерної космічної зброї, здатної створювати енергетичну хвилю й виводити з ладу значну кількість супутників.

Джерело: CNN з посиланням на співрозмовників у секторі безпеки США, "Європейська правда"

Деталі: Зброя, яку розробляє РФ, відома серед військових космічних експертів як ядерна ЕМІ (електромагнітна перешкода). Вона створює імпульс електромагнітної енергії і потік високозаряджених частинок, які навіть в умовах космосу здатні вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.

Реклама:

Як пояснили джерела CNN, США роками відстежували зусилля Росії з розробки протисупутникової зброї, зокрема й ЕМІ. Але нещодавно американська розвідка дізналась, що Росія досягла прогресу в розробці ядерного електромагнітного імпульсу.

Один зі співрозмовників телеканалу пояснив, що концепція цієї зброї виникла ще наприкінці Холодної війни.

За його словами, для США небезпека полягає в тому, що в космосі утвориться сукупність виведених із ладу супутників, яке "стане небезпечним для будь-яких нових супутників, які ми можемо спробувати запустити для заміни або ремонту існуючих супутників".

ВІДЕО ДНЯ

Зброя потенційно може знищити цілі групи малих супутників, наприклад Starlink компанії SpaceX, які використовує Україна у війні з Росією. Розвідка США оцінює, що теоретичне застосування такої зброї для РФ буде крайнім заходом, бо зачепить і її супутники також.

Наразі незрозуміло, якого саме прогресу Росія досягла у технології ядерної EMI.

Нагадаємо: Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.

Москва вбачає у заявах США про загрозу нацбезпеці спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.