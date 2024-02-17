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СМИ узнали детали "противоспутникового оружия", над которым работает Россия

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 17 февраля 2024, 09:52
СМИ узнали детали противоспутникового оружия, над которым работает Россия
ФОТО ICEYE

Деятельность России, которая в последние дни привела к беспокойству угрозой национальной безопасности США, связана с созданием ядерного космического оружия, способного создавать энергетическую волну и выводить из строя значительное количество спутников.

Источник: CNN со ссылкой на собеседников в секторе безопасности США, "Европейская правда"

Детали: Оружие, которое разрабатывает РФ, известное среди военных космических экспертов как ядерная ЭМИ (электромагнитная помеха). Она создает импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые даже в условиях космоса способны вывести из строя спутники, вращающиеся вокруг Земли.

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Как пояснили источники CNN, США годами отслеживали усилия России по разработке противоспутникового оружия, в том числе и ЭМИ. Но недавно американская разведка узнала, что Россия достигла прогресса в разработке ядерного электромагнитного импульса.

Один из собеседников телеканала объяснил, что концепция этого оружия возникла еще в конце Холодной войны.

По его словам, для США опасность заключается в том, что в космосе образуется совокупность выведенных из строя спутников, которое "станет опасным для любых новых спутников, которые мы можем попытаться запустить для замены или ремонта существующих спутников".

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Оружие потенциально может уничтожить целые группы малых спутников, например Starlink компании SpaceX, которые использует Украина в войне с Россией. Разведка США оценивает, что теоретическое применение такого оружия для РФ будет крайней мерой, потому что заденет и ее спутники также.

Пока непонятно, какого именно прогресса Россия достигла в технологии ядерной EMI.

Напомним: Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.

Москва видит в заявлениях США об угрозе нацбезопасности попытку убедить республиканцев в Конгрессе одобрить проект с помощью для Украины.

Темы: РосcияСШАоружиекосмос
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