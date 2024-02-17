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Коаліція дронів офіційно стартувала – Умєров

Роман ПетренкоСубота, 17 лютого 2024, 10:34
Коаліція дронів офіційно стартувала – Умєров
ілюстративне фото: мінцифри

Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Джерело: Міноборони

Деталі: Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.

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У відомстві нагадали, що вступ до коаліції є відкритим для охочих країн.

Пряма мова Умєрова: "Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних сил".

Довідково: Окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

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Нагадаємо: Велика Британія та Латвія передадуть Україні тисячі безпілотників як співлідери великої міжнародної коаліції.

Теми: безпілотникизброядопомога УкраїніМіноборони
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