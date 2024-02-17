Коалиция дронов официально стартовала - Умеров

Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Источник: Минобороны

Детали: Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции - Латвии и Великобритании - за эту важную инициативу.

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В ведомстве напомнили, что вступление в коалицию является открытым для желающих стран.

Прямая речь Умерова: "Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных Сил Украины".

Справка: Кроме Латвии, Великобритании и Украины к коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

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Напомним: Великобритания и Латвия передадут Украине тысячи беспилотников как солидеры большой международной коалиции.