Коалиция дронов официально стартовала - Умеров
Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Источник: Минобороны
Детали: Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции - Латвии и Великобритании - за эту важную инициативу.
В ведомстве напомнили, что вступление в коалицию является открытым для желающих стран.
Прямая речь Умерова: "Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных Сил Украины".
Справка: Кроме Латвии, Великобритании и Украины к коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.
Напомним: Великобритания и Латвия передадут Украине тысячи беспилотников как солидеры большой международной коалиции.