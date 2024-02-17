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Умєров поділився засвоєними уроками з Авдіївки

Роман ПетренкоСубота, 17 лютого 2024, 15:07
Умєров поділився засвоєними уроками з Авдіївки
Getty Images

Міністр оборони Рустам Умєров назвав уроки, які Україна засвоїла після виведення військ з Авдіївки. Він оцінив, що Збройним силам потрібні системи ППО та артилерійські снаряди.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Наші lessons learned щодо Авдіївки:

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Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи,

Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів,

Потрібні артилерійські снаряди.

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Працюємо над цим постійно.

Фортифікації — будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей — правильне".

Деталі: Міністр також пообіцяв повернути Авдіївку під контроль України.

Нагадаємо: Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, що Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників через "деяку кількість" полонених в Авдіївці українських воїнів.

Теми: Умєров РустемАвдіївкаМіноборониЗбройні сили
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