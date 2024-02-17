Умєров поділився засвоєними уроками з Авдіївки
Міністр оборони Рустам Умєров назвав уроки, які Україна засвоїла після виведення військ з Авдіївки. Він оцінив, що Збройним силам потрібні системи ППО та артилерійські снаряди.
Джерело: Умєров у Facebook
Пряма мова Умєрова: "Наші lessons learned щодо Авдіївки:
Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи,
Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів,
Потрібні артилерійські снаряди.
Працюємо над цим постійно.
Фортифікації — будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей — правильне".
Деталі: Міністр також пообіцяв повернути Авдіївку під контроль України.
Нагадаємо: Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, що Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників через "деяку кількість" полонених в Авдіївці українських воїнів.