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Умеров поделился усвоенными уроками из Авдеевки

Роман ПетренкоСуббота, 17 февраля 2024, 15:07
Умеров поделился усвоенными уроками из Авдеевки
Getty Images

Министр обороны Рустам Умеров назвал уроки, которые Украина усвоила после вывода войск из Авдеевки. Он оценил, что Вооруженным силам нужны системы ПВО и артиллерийские снаряды.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Наши lessons learned относительно Авдеевки:

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Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы,

Нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов,

Нужны артиллерийские снаряды.

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Работаем над этим постоянно.

Фортификации - строим и усиливаем. Решение беречь людей - правильное".

Детали: Министр также пообещал вернуть Авдеевку под контроль Украины.

Напомним: Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам из-за "некоторого количества" пленных в Авдеевке украинских воинов.

Темы: Умеров РустемАвдеевкаМинобороныВооруженные силы
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