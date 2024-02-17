Умеров поделился усвоенными уроками из Авдеевки
Министр обороны Рустам Умеров назвал уроки, которые Украина усвоила после вывода войск из Авдеевки. Он оценил, что Вооруженным силам нужны системы ПВО и артиллерийские снаряды.
Источник: Умеров в Facebook
Прямая речь Умерова: "Наши lessons learned относительно Авдеевки:
Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы,
Нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов,
Нужны артиллерийские снаряды.
Работаем над этим постоянно.
Фортификации - строим и усиливаем. Решение беречь людей - правильное".
Детали: Министр также пообещал вернуть Авдеевку под контроль Украины.
Напомним: Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам из-за "некоторого количества" пленных в Авдеевке украинских воинов.